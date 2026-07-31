Inflazione/3. Confimprese: "Calo positivo, ora sostenere consumi"

Il rallentamento dell’inflazione registrato dall’Istat (leggi notizia EFA News) rappresenta un "segnale positivo, soprattutto perché accompagnato dalla stabilità dei prezzi del carrello della spesa, un indicatore che incide direttamente sul bilancio delle famiglie". Lo dichiara in una nota Mario Resca, presidente Confimprese

"I dati sono moderatamente positivi, ma", secondo Resca, non rappresentano un punto di svolta. Il percorso di rientro dell’inflazione continua, ma non è ancora abbastanza consolidato da giustificare aspettative di un rallentamento monetario aggressivo. Il livello dei prezzi resta superiore agli obiettivi di stabilità e i consumi restano ancora condizionati dall’erosione del potere d’acquisto accumulata negli ultimi anni".

In conclusione, il presidente di Confimprese ritiene "importante consolidare questa fase di moderazione dei prezzi e creare le condizioni perché la fiducia di famiglie e imprese si traduca in una ripresa più robusta della domanda, a beneficio dell’intero sistema economico".