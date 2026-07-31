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CLARA MOSCHINI

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Inflazione/4. UE: stimato lieve aumento a luglio

Alimentari, alcolici e tabacco crescono di prezzo ma meno della media

Secondo una stima preliminare di Eurostat, l'inflazione annua nell'area euro dovrebbe attestarsi al 2,9% a luglio 2026, in aumento rispetto al 2,8% di giugno.

Analizzando le principali componenti dell'inflazione nell'area euro, si prevede che il settore energetico registrerà il tasso annuo più elevato a luglio (10,0%, rispetto all'8,5% di giugno), seguito dai servizi (3,3%, rispetto al 3,2% di giugno), alimentari, alcolici e tabacco (1,2%, rispetto all'1,5% di giugno) e beni industriali non energetici (0,9%, rispetto allo 0,7% di giugno).

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EFA News - European Food Agency
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