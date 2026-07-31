UE/2. Olio d'oliva spagnolo riconosciuto come Dop

L'Unione Europea ha pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il regolamento che iscrive la Denominazione di Origine Protetta (Dop) per l'olio d'oliva delle Sierras Espadán e Calderona nel Registro UE delle Indicazioni Geografiche Protette. Questa nuova Dop comprende l'olio extravergine di oliva e l'olio vergine di oliva prodotti principalmente con la varietà autoctona della Sierra Espadán, insieme ad altre varietà minori come Villalonga, Canetera, Morruda e Arbequina.

Quest'olio è riconosciuto per la sua alta qualità e il suo profilo sensoriale unico. Si distingue per il suo sapore dolce e morbido, con un pronunciato carattere fruttato e note di mandorla verde ed erba fresca. Il suo colore varia dal verde al giallo e offre una leggera sensazione pepata e un finale delicato e leggermente amarognolo, che contribuiscono alla sua freschezza, equilibrio e persistenza.

Queste caratteristiche derivano dalla combinazione della varietà autoctona, delle condizioni naturali di coltivazione e delle pratiche di produzione tradizionali. La raccolta precoce delle olive, direttamente dall'albero e prima della completa maturazione, preserva la qualità del frutto, minimizza l'ossidazione ed esalta il caratteristico profilo aromatico di quest'olio.

L'area di produzione si trova in prossimità dei parchi naturali della Sierra de Espadán e della Sierra Calderona e comprende 28 comuni nelle province di Castellón e Valencia. Si tratta di un territorio di elevato valore ambientale, caratterizzato da un terreno montuoso, suoli poveri e sassosi e un clima mediterraneo influenzato dalla vicinanza al mare. La brezza orientale e la rugiada notturna contribuiscono a ridurre lo stress idrico degli olivi e a favorire una maturazione più lenta delle olive, fattori che si traducono in un maggiore contenuto di pigmenti naturali e nel caratteristico profilo aromatico di quest'olio.

Con questa nuova registrazione, la Spagna raggiunge quota 399 denominazioni di qualità differenziata riconosciute dall'Unione Europea e rafforza la sua posizione tra i Paesi leader nella tutela e valorizzazione dei prodotti agroalimentari legati al proprio territorio.