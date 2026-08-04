UE: nuove indicazioni geografiche in Spagna e Polonia

In Spagna la Commissione ha registrato due indicazioni geografiche. Il "Pernil Cerretà" è un prodotto a base di carne della Catalogna, costituito da un prosciutto di coscia di razza suina «bianca» (non iberica). È tagliato in forma arrotondata e poi stagionato per almeno sette mesi nel caso di un prosciutto disossato, o nove mesi nel caso di un prosciutto non disossato. I prosciutti non vengono mai affumicati e sono caratterizzati dall'uso di pepe e da un processo di stagionatura e stagionatura a secco ad alta temperatura. La ricetta viene tramandata di generazione in generazione e la sua origine può essere fatta risalire all'antichità. Nel corso del XX secolo, il know-how tradizionale, sviluppato da piccoli produttori locali, è stato trasferito all'industria locale di trasformazione della carne, dove il progresso tecnologico e scientifico è stato incorporato anche nella produzione, ma senza abbandonare le tradizioni di base.

L'approvazione del Pernil Cerretà è contestuale a quella dell'Aceite de las Sierras Espadán y Calderona, che approda anch'esso al registro delle Igp europee (leggi notizia EFA News).

La Commissione ha inoltre registrato una nuova indicazione geografica proveniente dalla Polonia: "Jabłka krajeńskie", varietà di mele coltivata nella regione di Krajna. Sono caratterizzati da un tenore zuccherino più elevato e da una maggiore compattezza rispetto alle stesse varietà coltivate in altre zone della Polonia. Le condizioni climatiche specifiche nella Krajna meridionale, come il maggior numero di giorni di sole e precipitazioni moderate, contribuiscono al colore intenso del frutto e alla concentrazione delle componenti aromatiche. Le tradizioni frutticole della regione sono il risultato dell'esperienza dei coltivatori locali, maturata e tramandata da generazioni.