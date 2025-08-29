Do you want to access to this and other private contents?
PepsiCo sale in Celsius
Partnership a lungo termine da 600 milioni di dollari nelle bevande energetiche
Celsius, società statunitense attiva nel campo delle bevande energetiche e per il fitness, e PepsiCo, multinazionale statunitense di alimenti, hanno annunciato oggi un accordo per rafforzare la loro partnership strategica a lungo termine. L'accordo prevede che il marchio Alani Nu di Celsius Holdings entrerà nel sistema di distribuzione di PepsiCo negli Stati Uniti e in Canada. Inoltre, sempre come pa...
Fc - 53170
EFA News - European Food Agency
