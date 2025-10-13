PepsiCo punta sulla nuova strategia "proteica"

PepsiCo ha battuto le stime degli analisti sui risultati del terzo trimestre 2025. La società ha superato le aspettative di Wall Street per quanto riguarda i ricavi del terzo trimestre pari a 23,94 miliardi di dollari, oltre le attese medie degli analisti di 23,83 miliardi di dollari, mentre l'utile per azione rettificato ha superato le stime di 3 centesimi. Un cambio di passo probabilmente stimolato d...