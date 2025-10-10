PepsiCo, Steve Scmhitt è il nuovo cfo

Dopo appena due anni da quando è stato nominato, James (Jamie) Caulfield abbandona la plancia di comando di PepsiCo. Nominato a novembre 2023 al posto dello storico Hugh Johnston andato in pensione dopo 34 anni di servizio, Calfield viene sottituito adesso da Steve Schmitt vicepresidente esecutivo e direttore finanziario, con effetto dal 10 novembre 2025. Caulfield ha deciso di andare in pensione il p...