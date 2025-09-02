Elliott investe 4 miliardi in PepsiCo

Il colosso statunitense Elliott Investment Management, ex proprietario del Milan calcio, ha effettuato un investimento di 4 miliardi di dollari in PepsiCo. Il fondo Usa ha inviato una lettera al board della multinazionale beverage per sollecitare una maggiore focalizzazione, il miglioramento delle operazioni, il reinvestimento strategico e una maggiore responsabilità.

Elliott ha individuato PepsiCo Foods North America, l'unità bevande di PepsiCo in Nord America, come "azienda sottoperformante", affermando che la crescita e i margini sono in ritardo rispetto ai colleghi a causa di "passi falsi strategici", perdite di quote nelle bibite e l'introduzione di nuovi marchi e prodotti che hanno "messo a dura prova la concentrazione e l'esecuzione".

Il fondo, nella missiva, ha evidenziato una serie di misure da adottare attraverso le quali PepsiCo potrebbe generare un upside di oltre il 50% per gli azionisti. Tra queste nuove misure da tenere presenti da parte di PepsiCo, sempre secondo la società statunitense d'investimento, ci sarebbe il potenziale refranchising della rete di imbottigliamento ad alta intensità operativa di PepsiCo Foods North America: l'operazione, secondo il fondo Usa consentirebbe a ciascuna attività di concentrarsi sulle proprie competenze chiave. Inoltre, PepsiCo Foods North America dovrebbe razionalizzare il proprio portafoglio cedendo attività non strategiche e sottoperformanti.

Commentando la recente performance di PepsiCo caratterizzata da una serie di sfide strategiche e operative, il fondo Elliott ha messo in luce che queste hanno portato "a scarsi risultati finanziari, a una forte sottoperformance del prezzo delle azioni e a una valutazione fortemente dislocata. Sebbene sfortunata -sottolinea ancora il fondo statunitense nella lettera-, questa traiettoria deludente ha creato un'opportunità storica: con la giusta mentalità e un piano di rilancio adeguatamente ambizioso, PepsiCo rappresenta oggi una rara opportunità per rivitalizzare un'azienda leader a livello globale e generare un valore significativo per gli azionisti".

Secondo Elliott, PepsiCo dovrebbe “difendere i suoi franchise principali nelle bibite gassate con marketing e innovazione incrementali, espandendosi selettivamente nelle categorie in crescita”.