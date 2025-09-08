Misitano & Stracuzzi: Paul Stott nominato direttore acquisti

Misitano & Stracuzzi S.p.A., uno dei principali operatori italiani business to business (B2B) attivo a livello internazionale nella creazione, produzione e commercializzazione di essenze agrumarie prevalentemente di origine naturale e in misura minore nella produzione di succhi di agrumi, ha annunciato la nomina di Paul Stott a direttore Acquisti, Chief Procurement Officer del Gruppo, con effetto immediato.

Stott vanta un background diversificato: dopo essersi qualificato in finanza con the Chartered Institute of Management Accountants of London (Cima), ha fatto il suo ingresso quasi 20 anni fa nel settore del food, flavours & natural ingredients (F&F) con Treatt Plc. Da allora ha ampliato le proprie competenze in vari ambiti delle operazioni aziendali, mantenendo sempre un forte focus sul valore strategico della funzione Acquisti e una approfondita conoscenza del mondo degli agrumi.

Antonio Stracuzzi, presidente e amministratore delegato della società, ha commentato: “Ancora una volta, è con piacere e rispetto che diamo il benvenuto a Paul Stott, che porta con sé un patrimonio di conoscenze e competenze uniche, unite a un autentico desiderio di continuare ad apprendere e condividere la propria esperienza. Come promesso, il nostro Gruppo sta portando avanti la propria roadmap manageriale, dopo le nomine di Mohamed Erraji (leggi notizia EFA News, ndr) e Melanie Cooksey-Stott (leggi notizia EFA News, ndr), convinti che questo approccio rafforzerà le relazioni con i fornitori e migliorerà ulteriormente il modo in cui serviamo i nostri partner, valorizzando le profonde tradizioni che già contraddistinguono Misitano & Stracuzzi S.p.A. Poter contare su un Chief Procurement Officer (Cpo – direttore Acquisti)", prosegue Antonio Stracuzzi, "che giocherà un ruolo cruciale nel definire come la nostra organizzazione gestisce costi, rischi e relazioni con i partner, rappresenta una scelta strategica, in particolare in questo momento complesso e sfidante".

"Con una profonda esperienza in ambito di approvvigionamento globale, relazioni strategiche con i fornitori e ottimizzazione dei margini, Paul assume ora la guida della funzione Acquisti di Misitano & Stracuzzi – con l’obiettivo di stimolare innovazione, efficienza e valore di lungo termine lungo tutta la supply chain. Sono personalmente molto fiducioso", conclude il presidente di Misitano & Stracuzzi, "che il nostro nuovo Team di Top Manager, insieme al prezioso Strategic Advisory Board, rappresentino la mossa giusta, sia a livello operativo che strategico, per dimostrare la nostra capacità di resilienza e la solidità del nostro valore nel medio-lungo periodo”.