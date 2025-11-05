Heineken fa un regalo ai fan della Formula 1

Heineken continua a ridefinire l'esperienza dei tifosi di Formula 1 con il lancio del primo abbonamento stagionale al mondo per questo sport, celebrando l'estensione e l'espansione della sua partnership decennale con F1. Questo impegno di sponsorizzazione ampliato, annunciato a San Paolo, dove Heineken riprenderà la Title Partnership del Gran Premio locale dal 2027, rafforza il legame del marchio di birra globale con la base di appassionati e in rapida crescita di F1 a livello globale e offre maggiori opportunità ai due marchi di creare esperienze eccezionali per i tifosi durante le gare di tutto il mondo.

L'abbonamento stagionale Heineken garantirà ai fortunati possessori - e a un accompagnatore - l'accesso a tutte le gare in calendario, con viaggio e alloggio inclusi. Si tratta di 24 Gran Premi, in 24 città, e 24 opportunità per riunire i tifosi attorno a una birra. Ribadendo che Heineken è campione non solo di trofei e podi, ma anche di socializzazione e amicizia, il marchio assegnerà il pass imperdibile ai tifosi più meritevoli, a partire da Brandon Burgess, in riconoscimento della sua incredibile passione e dedizione per lo sport.

Il prossimo anno, Heineken offrirà ad altri tifosi la possibilità di aggiudicarsi questo articolo esclusivo, ispirato ai materiali della F1, realizzato in fibra di carbonio e assemblato con rivetti di precisione: un'espressione tangibile di velocità, artigianalità e connessione.

L'incredibile impresa di Brandon di tentare di assistere a ogni singola gara del 2025, utilizzando le sue ferie annuali mentre lavorava a tempo pieno, ha catturato l'attenzione di Heineken, nonché dei tifosi e dei media di tutto il mondo.

Il suo percorso riflette qualcosa che ogni tifoso di F1 comprende: che lo sport è più di una competizione; è connessione. Le ricerche dimostrano che, sebbene molti tifosi seguano la F1 da casa, due terzi (67%) affermano che questo sport ha il potere di unire le persone all'istante, e la maggioranza (84%) concorda sul fatto che non c'è niente di meglio che vivere una gara di persona circondati da altri tifosi. L'abbonamento stagionale aiuterà i tifosi non solo a godersi lo spettacolo delle corse dal vivo, ma anche a entrare in contatto con altri tifosi in tutto il mondo.

“La F1 vanta alcuni dei tifosi più appassionati al mondo e l'energia che portano, sia che siano in pista o a tifare da casa, è una parte fondamentale di ciò che rende questo sport così speciale", commenta Max Verstappen, attuale campione del Mondo di F1 e ambasciatore di Heineken. "Ciò che Brandon ha fatto in questa stagione è incredibile. Ha dimostrato un vero impegno per lo sport e la comunità che lo circonda. È giusto che riceva il primo abbonamento stagionale in assoluto da Heineken, così da poter continuare a condividere la sua passione e godersi lo sport con quante più persone possibili".

“Assistere a tutte le gare di F1 in un solo anno è sempre stato il mio sogno", dichiara Brandon Burgess, super tifoso di F1. "È stata una sfida folle: destreggiarmi tra il mio lavoro a tempo pieno e un budget limitato mi ha costretto a fare dei sacrifici, come visitare alcuni Paesi solo per 24 ore e assistere alle gare da solo. Ma mi ha permesso di entrare in contatto con fan in tutto il mondo, molti dei quali ancora oggi contatto. Non avrei mai pensato che, quando ho iniziato a documentare il mio viaggio all'inizio dell'anno, così tante persone mi avrebbero seguito. E ora essere riconosciuto da un marchio come Heineken ed essere il primo abbonamento stagionale al mondo per le gare di F1 è assolutamente incredibile. È l'opportunità di una vita e non vedo l'ora di proseguire ulteriormente questo viaggio l'anno prossimo e condividere l'esperienza con altri fan".

1/Segue