Heineken-Formula 1 /2. Estesa partnership con accordo pluriennale

Dopo un decennio di proficua collaborazione, Heineken e F1 hanno esteso la loro partnership con un accordo pluriennale, con Heineken che annuncia nuove Title Partnership per le gare in Brasile, Madrid e Silverstone, e estensioni per Cina e Las Vegas. Con una fanbase globale di 827 milioni di fan, la Formula 1 sta crescendo in popolarità tra i giovani adulti e le donne. Heineken avvicinerà i fan all'azione attraverso le F1 Fanzone presentate da Heineken 0.0 in pista, attivazioni presso le F1 Arcade in tutto il mondo e un coinvolgimento durante tutto l'anno attraverso proiezioni di gare, promozioni per i consumatori e contenuti digitali e social. Heineken continuerà inoltre a utilizzare la piattaforma globale di F1 per diffondere messaggi sul consumo responsabile e promuovere Heineken 0.0, un prodotto premium analcolico, nell'ambito del suo programma di consumo responsabile.

“Dopo quasi un decennio dedicato a creare insieme esperienze indimenticabili per i fan, sono entusiasta di poter estendere e ampliare la nostra partnership con Formula 1", dichiara Dolf van den Brink, presidente del Consiglio di Amministrazione e Ceo di Heineken. "Questo nuovo capitolo della nostra partnership non si limita alla sponsorizzazione: si tratta di entrare in contatto con i fan, creare esperienze uniche e celebrare il fandom globale della F1. Per celebrare il rinnovo del contratto, siamo entusiasti di lanciare il primo abbonamento stagionale di questo sport, offrendo a un fan e a un amico l'opportunità di assistere a tutte le gare della stagione: un'avventura davvero unica. Non vediamo l'ora di offrire altre attivazioni dedicate ai fan, esperienze condivise e mostrare l'incredibile energia che circonda la F1, sia dentro che fuori dalla pista, il tutto con una fresca birra Heineken (0.0) in mano".

“Per quasi un decennio, Heineken è stata al fianco della Formula 1 con la passione condivisa di creare un'esperienza e uno spettacolo senza pari per i nostri fan", dice Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato di Formula 1. "Desidero ringraziare la famiglia Heineken, Dolf e il suo team per il loro continuo supporto e sono lieto che la nostra partnership porterà ancora più emozioni agli spettatori, sia in pista che fuori, per molti anni a venire. Nel motorsport, l'innovazione è nel nostro Dna, quindi sono entusiasta che Heineken continui a spingersi oltre i limiti del coinvolgimento dei tifosi e a portarli ancora più vicino all'azione".

Il prossimo anno, Heineken offrirà a un altro tifoso la possibilità di aggiudicarsi questo ambito abbonamento stagionale per vivere insieme a un amico ogni momento di ogni gara tramite F1 Unlocked. Ogni aggiornamento sarà visuabilizzabile sui canali social di Heineken e F1.

