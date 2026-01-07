Sigep World /2. Dolci e gelati... ma non solo

Per l’edizione 2026 di Sigep World (leggi notizia EFA News) sarà dato spazio anche alla cultura del tè, come nuova frontiera del segmento premium. Il programma è arricchito da un fitto calendario di talk. Tra gli appuntamenti principali, il panel “Sustainability: a balancing act”, a cura della European Coffee Federation, affronta il delicato equilibrio tra sostenibilità economica, sociale e ambientale nel settore caffè, con uno sguardo sulle sfide regolatorie e di mercato di una filiera globale che rappresenta circa il 35% del commercio mondiale di caffè.

Ampio spazio anche al contributo di Iila, che porta sul palco del Sustainability District una serie di talk dedicati ai Paesi produttori latinoamericani di caffè e cacao, rafforzando il legame tra origine, qualità e opportunità di business internazionale. Arricchiscono il programma i contributi di Comunicaffè, tra cui il talk “Le superautomatiche sostituiranno i baristi?”, che affronta uno dei temi più dibattuti del settore: l’evoluzione delle macchine intelligenti, il loro utilizzo nei mercati internazionali e il ruolo crescente dell’automazione nei contesti ad alto flusso, senza perdere di vista il valore umano e professionale del barista. Completano il palinsesto le iniziative del Gambero Rosso, con la Guida del Camaleonte che valorizza un tour tra i caffè e le torrefazioni d’Italia, oltre all’associazione statunitense Women in Restaurant.

Il futuro del bar passa dal rapporto tra tecnologia e competenze. Innovation Bar è la concept area di Sigep World che mette a confronto macchine espresso, superautomatiche, intelligenza artificiale e nuove soluzioni plant-based, raccontando come il beverage professionale stia cambiando tra automazione, carenza di personale e nuove aspettative dei consumatori. Il progetto Innovation Bar si integra con il Micro Roaster Village, spazio dedicato alle micro-torrefazioni italiane e internazionali, dove il caffè diventa esperienza sensoriale, racconto di origine e opportunità di business tra specialty coffee, nuove estrazioni e relazione diretta con i produttori.

A Sigep World 2026 il Gelato evolve da icona del Made in Italy a leva strategica per il foodservice internazionale, capace di generare marginalità, differenziazione e crescita su mercati e format diversi. Con Gelato Meets Chains, la manifestazione sviluppa un progetto dedicato alle catene internazionali di ristorazione, hotellerie, coffee shop e bakery, pensato per favorire l’integrazione del gelato artigianale, soft e frozen nei menu globali attraverso contenuti mirati, matchmaking e networking tra aziende e decision maker. A rafforzare questa visione contribuisce la campagna internazionale “What is Gelato?”, che racconta identità e valore del gelato italiano a un pubblico globale di operatori e investitori, trovando a Sigep World il suo momento di sintesi. In questo contesto si inserisce anche la Guida “Gelato significa Business”, realizzata da Sigep World by Italian Exhibition Group in collaborazione con Acomag, che offre dati, modelli e casi di studio per dimostrare come il gelato possa garantire alti margini, destagionalizzazione dei consumi e rapido ritorno sugli investimenti, adattandosi a ogni formato di foodservice.

Dopo il debutto nel 2025, la Pizza entra in una nuova fase con Pizza (R)evolution, progetto capace di raccontare non solo un prodotto iconico, ma una vera e propria piattaforma industriale e di business. In fiera prende forma una visione integrata che mette in relazione ingredienti e farine, tecnologie di produzione, forni e attrezzature, soluzioni ready-to-use e format di servizio pensati per pizzerie indipendenti, gruppi strutturati e catene internazionali.

Accanto all’area espositiva, il confronto si sviluppa attraverso un programma strutturato di talk e masterclass, realizzato con il contributo di Alma – Scuola Internazionale di Cucina Italiana, punto di riferimento per la formazione d’eccellenza, delle principali associazioni di settore come Avpn – Associazione Verace Pizza Napoletana e Nip – Nazionale Italiana Pizzaioli, e dei media specializzati tra cui 50 Top Pizza, Italian Gourmet e Food Ristorazione Italiana Magazine.

2/Fine