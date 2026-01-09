Mercosur/7. In Francia hanno vinto i trattori: Macron vota no

La Francia ha deciso di votare contro la firma dell'accordo tra l'Unione europea e i paesi del Mercosur. Lo ha scritto, nero su bianco, il presidente francese Emmanuel Macron postando la nota sul sito dell'Eliseo dopo che ieri la Francia ha vissuto una giornata di "rivolta" con i trattori in protesta alle porte di Parigi e a Bordeaux (leggi notizia EFA News).

"La Francia - sottolinea Macron - è favorevole al commercio internazionale, ma l'accordo UE-Mercosur è un accordo di un'altra epoca, negoziato da troppo tempo su basi troppo obsolete (mandato del 1999)".

"Sebbene la diversificazione commerciale sia necessaria - prosegue la nota - i vantaggi economici dell'accordo UE-Mercosur saranno limitati per la crescita francese ed europea (+0,05% sul PIL dell'UE entro il 2040 secondo la Commissione). Non giustifica l'esposizione di filiere agricole sensibili ed essenziali per la nostra sovranità alimentare".

"Dall'annuncio della fine dei negoziati nel dicembre 2024 - aggiunge Macron - non ho smesso di mobilitarmi per un accordo più equo al fine di proteggere i nostri agricoltori. Su questa base, abbiamo ottenuto progressi concreti di cui bisogna dare atto alla Commissione europea".

"Avevamo formulato tre richieste - specifica il presidente francese - che hanno avuto un'evoluzione positiva:

abbiamo ottenuto una clausola di salvaguardia specifica, un “freno di emergenza” sulle importazioni agricole dai paesi del Mercosur in caso di destabilizzazione del mercato in Europa, che potrà essere attivata in caso di variazione anche solo del 5% dei prezzi e dei volumi dei prodotti agricoli importati, su richiesta di un solo Stato membro o dei rappresentanti dei settori. Era una richiesta forte dei sindacati agricoli. Misure di salvaguardia, compresa la sospensione delle importazioni, potranno essere imposte molto rapidamente; abbiamo ottenuto misure di reciprocità sulle condizioni di produzione (misure speculari). I nostri produttori rispettano le norme più ambiziose al mondo in materia di salute, ambiente e benessere degli animali. I prodotti importati devono essere soggetti alle stesse condizioni in materia di pesticidi, alimentazione animale o uso di antibiotici, per non competere in modo sleale con i nostri agricoltori. La Commissione ha annunciato l'introduzione di questa reciprocità per molte delle sostanze pesticidi che abbiamo appena vietato sul nostro territorio nazionale. Questo sforzo dovrà essere proseguito per tutti i pesticidi e l'alimentazione animale. Questi progressi rispondono a una richiesta di lunga data dei nostri agricoltori; nessuna sicurezza alimentare senza controlli: abbiamo ottenuto un rafforzamento dei controlli sanitari in Europa e delle verifiche veterinarie e fitosanitarie nei paesi terzi, al fine di garantire che i produttori, in particolare quelli del Mercosur, rispettino le nostre norme. L'istituzione di una task force presso la Commissione europea sull'efficacia di tali controlli prefigura la forza europea di controllo sanitario che la Francia chiede da tempo".

"Molti di questi progressi - si legge nel post - devono ancora essere finalizzati, e la Francia vi provvederà".

"Abbiamo inoltre ottenuto - prosegue Macron - importanti impegni dalla Commissione europea, confermati durante la riunione sull'agricoltura tenutasi il 7 gennaio a Bruxelles: In primo luogo, sull'importo degli aiuti diretti della PAC nel prossimo bilancio pluriennale dell'Unione europea. A partire dal 2028 sarà disponibile un supplemento di 45 miliardi di euro, oltre ai circa 294 miliardi di euro stanziati per gli aiuti diretti al reddito agricolo".

"Su questa base - prosegue il numero uno dell'Eliseo - la Francia avrà i mezzi per garantire il mantenimento dell'attuale dotazione di aiuti nel suo piano agricolo nazionale fino al 2034. Per quanto riguarda i fertilizzanti, non ci sarà alcun aumento dei prezzi legato alla tassa sul carbonio alle frontiere dell'Unione".

"Nonostante questi indubbi progressi - scrive Macron - si deve constatare un rifiuto politico unanime dell'accordo, come hanno chiaramente dimostrato i recenti dibattiti all'Assemblea nazionale e al Senato. In questo contesto, la Francia voterà contro la firma dell'accordo. La fase della firma dell'accordo non costituisce la fine della storia. Continuerò a lottare per la piena attuazione concreta degli impegni ottenuti dalla Commissione europea e per proteggere i nostri agricoltori. A livello europeo, la priorità rimane oggi quella di accelerare il nostro programma di protezione, competitività e investimenti".



