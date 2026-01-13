Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Diageo "svende" la Cina?
Secondo indiscrezioni, la multinazionale vuole liberarsi della partecipazione in alcuni asset cinesi
La multinazionale britannica degli spirit Diageo, starebbe valutando una serie di opzioni per "sistemare" i suoi asset cinesi: tra le opzioni, in pole position ci sarebbero alcuni potenziali disinvestimenti. La società, infatti, starebbe lavorando con Goldman Sachs e UBS per "riesaminare" le sue attività, inclusa una partecipazione superiore al 63% in Sichuan Swellfun, azienda con sede in Cina e q...
Fc - 56635
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency