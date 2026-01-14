Fertilizzanti: UE sospende temporaneamente i dazi

La Commissione Europea sospenderà temporaneamente i dazi rimanenti su ammoniaca, urea e, ove necessario, alcuni altri fertilizzanti. Ad annunciarlo è un portavoce, aggiungendo che "l'intenzione" è rendere la misura operativa "il più rapidamente possibile, nel 2026". Bruxelles accompagnerà il taglio dei dazi con orientamenti sul Cbam, prevedendo la possibilità di sospenderlo sui fertilizzanti (anche retroattivamente dall'1° gennaio 2026) se l'impatto sul mercato risulterà eccessivo.

La sospensione dei dazi sui fertilizzanti è "un risultato dell’Italia, una misura concreta per sostenere la competitività delle imprese e la forza del sistema agricolo italiano ed europeo". A dichiararlo è il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida.

Il titolare Masaf accoglie la misura della Commissione come "una buona notizia ed è in linea con le richieste italiane di sospensione degli effetti del Cbam e la sterilizzazione, anche retroattiva, dell’aggravio dei costi che le imprese agricole avrebbero dovuto sostenere con l’entrata in vigore del regolamento. Siamo sempre dalla parte delle nostre imprese, pilastro fondamentale della nostra sovranità alimentare”, conclude Lollobrigida.