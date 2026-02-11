Coca Cola/2. Stop alla vendita di Costa Coffee

Coca-Cola ha confermato oggi che manterrà la piena proprietà di Costa Coffee. Dopo mesi di speculazioni su una potenziale cessione della catena di caffetterie con sede nel Regno Unito (leggi notizia EFA News), dunque, arriva oggi in concomitanza con la pubblicazione dei conti 2025, la conferma che l'operazione è sospesa. L'azienda aveva valutato una possibile vendita di Costa, acquisita nel 2018 pe...