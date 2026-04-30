Clessidra Green Harvest supera i target di raccolta

Clessidra Private Equity SGR, la società di Private Equity che fa parte del Gruppo Clessidra, ha annunciato di aver superato il target di raccolta del fondo Clessidra Capital Partners Green Harvest, fondo di investimento alternativo di tipo chiuso focalizzato sulle aziende operanti nell’ampio settore agrifood italiano, lanciato a luglio 2025 (leggi notizia EFA News).

Il secondo closing è stato raggiunto in anticipo rispetto ai tempi preventivati, portando la raccolta a oltre 150 milioni di euro. Il processo ha visto la sottoscrizione di importanti investitori istituzionali, tra cui il Fondo europeo per gli investimenti (FEI, parte del Gruppo BEI), il Fondo Italiano d’Investimento, oltre agli investitori storici del Gruppo.

Clessidra Capital Partners Green Harvest è focalizzato nel segmento delle piccole e medie imprese dell’agrifood italiano.

Lo scorso novembre il fondo ha già completato la sua prima operazione, acquisendo il 70% del capitale di Laurieri (leggi notizia EFA News), eccellenza italiana nella produzione di prodotti artigianali da forno dolci e salati.

Oltre che da Andrea Ottaviano, ceo di Clessidra Private Equity SGR, l’attività di investimento è gestita da un team dedicato guidato dai due Managing Director di Clessidra PE, Emanuele Cuccio e Marco Guglielminetti.

“Clessidra Capital Partners Green Harvest rappresenta una tappa strategica per il nostro Gruppo, che amplia la propria presenza sul mercato delle PMI e si focalizza sul segmento agrifood che per oltre vent’anni è stato centrale per la nostra strategia di private equity, mantenendo la medesima filosofia e visione - commenta Andrea Ottaviano - Il nostro obiettivo è di capitalizzare l'esperienza storica del nostro network in un segmento particolarmente interessante come la filiera agroalimentare italiana, tra le principali nel nostro Paese per contributo al Pil, ricca di aziende familiari con un grande potenziale di sviluppo".

“Il settore agricolo è una priorità di investimento strategica per il Gruppo BEI, in quanto rappresenta un pilastro essenziale dell’economia europea - ha dichiarato Marco Marrone, Chief Investment Officer del Fondo europeo per gli investimenti (FEI) - Questa operazione conferma il ruolo chiave del FEI nel sostenere fondi di private equity che rafforzano la crescita e la competitività delle PMI italiane ed europee, accelerando l’innovazione e favorendo la creazione di valore sostenibile lungo l’intera filiera agroalimentare”.

“Il sistema agroalimentare italiano costituisce un asset strategico per il Paese, capace di coniugare tradizione, qualità e forte riconoscibilità internazionale. In questo ambito, riteniamo fondamentale favorire iniziative in grado di rafforzare la struttura industriale della filiera e sostenerne l’evoluzione in chiave competitiva e sostenibile - aggiunge Luigi Tommasini, Senior Partner e Head of Strategic Initiatives di Fondo Italiano d’Investimento - In qualità di Primo Cornerstone Investor di Clessidra Capital Partners Green Harvest, Fondo Italiano d’Investimento intende contribuire in modo concreto alla mobilitazione di risorse dedicate al comparto, con un’attenzione particolare alle PMI. L’obiettivo è accompagnarle in percorsi di crescita, innovazione e apertura ai mercati internazionali, valorizzando al contempo le specificità del Made in Italy e promuovendo processi di consolidamento coerenti con le sfide attuali e future del settore”.