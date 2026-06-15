Somec, commessa milionaria per le navi da crociera

Somec S.p.a., azienda di ingegnerizzazione, produzione e messa in opera di progetti complessi chiavi in mano nell'ingegneria civile e navale, annuncia di aver sottoscritto contratti con un primario cantiere finlandese per complessivi 60 milioni di euro. L’ordine, a beneficio della divisione Horizons, sistemi ingegnerizzati di architetture navali e facciate civili, riguarda la fornitura chiavi in ma...