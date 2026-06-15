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Somec, commessa milionaria per le navi da crociera
Sessanta milioni di euro a Horizons per sistemi vetrati integrati su 3 nuove unità
Somec S.p.a., azienda di ingegnerizzazione, produzione e messa in opera di progetti complessi chiavi in mano nell'ingegneria civile e navale, annuncia di aver sottoscritto contratti con un primario cantiere finlandese per complessivi 60 milioni di euro. L’ordine, a beneficio della divisione Horizons, sistemi ingegnerizzati di architetture navali e facciate civili, riguarda la fornitura chiavi in ma...
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EFA News - European Food Agency
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