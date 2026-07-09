Dalterfood: fatturato oltre i 200 mln euro

In uno scenario ancora caratterizzato da volatilità dei prezzi, pressione sui costi e dinamiche di mercato differenziate tra Italia ed estero, il Gruppo Dalterfood presenta numeri in crescita e prepara una nuova fase di sviluppo nei principali mercati europei. Nel 2025 il fatturato supera i 200 milioni di euro, in aumento rispetto ai 176 milioni registrati nel 2024, pari a un + 13,7% sull’esercizio precedente. La crescita è sostenuta sia dall’incremento dei volumi sia dall’andamento dei prezzi. Dopo un 2024 segnato da pressioni sulla marginalità, il 2025 evidenzia anche un recupero della redditività e il ritorno all’utile.

La performance positiva del 2025 riflette il contributo delle diverse società del Gruppo e, in particolare, il ruolo delle filiali estere, che continuano a rappresentare un elemento centrale nella strategia di prossimità ai clienti e di presidio dei mercati, nel dettaglio:

- Dalter UK Ltd supera i 73 milioni di euro di fatturato con una crescita significativa del 39,3% rispetto al 2024;

- Vip Italia GmbH si conferma sopra i 64 milioni di euro consolidando il proprio ruolo strategico nel mercato tedesco;

- Dalter Alimentari mantiene ricavi stabili, in continuità con il proprio ruolo produttivo e commerciale all’interno del Gruppo;

- Colline di Canossa prosegue il proprio percorso di sviluppo nella produzione di Parmigiano Reggiano;

- Cresce anche il contributo delle altre società del Gruppo.

Nel corso dell’anno cresce anche l’organico, che passa da 189 a 202 persone. Il 2025 è stato caratterizzato da dinamiche contrastanti nel mercato del Parmigiano Reggiano, con una domanda domestica più selettiva compensata dalla crescita dei mercati esteri. La vocazione internazionale del Gruppo e la presenza diretta in mercati chiave come Regno Unito e Germania hanno consentito a DalterFood Group di intercettare la domanda europea di formaggi italiani di qualità, con un’offerta rivolta a industria alimentare, retail e food service.

Dopo un anno di crescita, il 2026 si apre con investimenti strategici orientati ad aumentare la capacità produttiva, rafforzare la presenza commerciale nei mercati europei e sostenere la competitività del Gruppo nel medio periodo. A febbraio 2026 è stato inaugurato il nuovo stabilimento produttivo di Parma, dedicato al taglio e confezionamento di formaggi duri.

Nel percorso di sviluppo si inserisce anche l’acquisizione del distributore francese For Food France, realtà specializzata nei formaggi italiani (leggi notizia EFA News). L’operazione rafforza la presenza del Gruppo in Francia, uno dei mercati più rilevanti per l’export caseario italiano (leggi intervista EFA News al direttore generale Andrea Guidi), e segue il modello già adottato con Dalter UK nel Regno Unito e Vip Italia in Germania: una presenza diretta, vicina ai clienti, capace di anticipare le esigenze locali e offrire un servizio rapido, specializzato e flessibile. I primi mesi del 2026 confermano un andamento positivo, con crescita dei volumi e del fatturato e un ulteriore miglioramento della marginalità.