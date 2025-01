Marca by Bolognafiere: attesi 1300 espositori e 24 insegne della Gdo

Marca by BolognaFiere si prepara a dare il via all’edizione più grande di sempre. Nel 2025 l’unico appuntamento in Italia dedicato alla Mdd e l’unico in Europa che porta in fiera i principali retailer della distribuzione moderna festeggia il 21° compleanno con 1300 aziende (+23% sul 2024), 35.000 mq di area espositiva (+26%), 9 padiglioni (+2) e 24 insegne della Gdo: Alta Sfera, Ard/Ergon, C3, Carrefour, Conad, Coop, Coralis, Cortilia, Crai, D.it-Distribuzione Italiana, Decò Italia, Despar, Italy Discount, Fratelli Arena, Lekkerland, Marr, MD Italia, Migross, Pam Panorama, PiùMe, Risparmio Casa, S&C Consorzio Distribuzione Italia, Selex, VéGé.

Sulla scorta di questi risultati, e di quelli ottenuti nelle 20 precedenti edizioni di Marca, BolognaFiere e l'Associazione Distribuzione Moderna (Adm), hanno reso strutturale la loro collaborazione, rinnovando la partnership strategica sulla rassegna espositiva fino al 2031, condividendo anche la proprietà del marchio che, dall’edizione2026, diventerà Marca by BolognaFiere ed Adm. La registrazione congiunta del nuovo marchio conferma la volontà delle insegne della Distribuzione Moderna Organizzata di identificare in Marca il luogo di riferimento fondamentale per stabilire relazioni commerciali con chi vuole entrare nel settore della marca privata in Italia.

“La 21° edizione di Marca by BolognaFiere rappresenta per noi un traguardo importante. Non solo per la crescita – in termini di aziende presenti, superficie espositiva e merceologie rappresentate – che ancora una volta caratterizza l’evento, ma anche per il valore strategico della rinnovata partnership con Adm. A partire dall'edizione del 2026 la nostra sarà una partnership organizzativa di lungo periodo. In questo percorso condiviso abbiamo costruito un appuntamento che, di anno in anno, è diventato sempre più irrinunciabile per produttori e buyer di prodotti food e non food a marchio del distributore. Gli accordi commerciali che si stringono durante la due giorni di Marca contribuiscono significativamente alla crescita del settore e delle aziende che lo compongono. Si alimenta in questo modo un sistema virtuoso che vede la marca del distributore in continua espansione, in risposta a una domanda crescente da parte dei consumatori”, dichiara Gianpiero Calzolari, presidente di BolognaFiere.

La straordinaria crescita di Marca va di pari passo con la presenza sempre più consistente dei prodotti a marca privata nel carrello spesa degli italiani. Gli ultimi dati Circana, partner di BolognaFiere anche per il 2025, registrano nei primi 11 mesi del 2024 un incremento a valore per la Mdd del 2.4% a totale Omnichannel con circa 26,6miliardi di euro di ricavi complessivi e 30 punti di quota. Aumento confermato nei volumi, che segnano un importante +3,3%.Dando uno sguardo alle merceologie, migliora il posizionamento competitivo della Mdd tra i reparti merceologici con un particolare guadagno di punti quota nelle Carni (+0,6%), nel Cura Casa (+0,5%) e nei reparti Fresco (+0,4%)e Drogheria Alimentare (+0,3%). Tra le linee di offerta della Mdd, la più dinamica risulta essere quella dei prodotti di Primo Prezzo, buone performance anche per le linee di alta gamma nei segmenti Premium e Funzionale, mentre rallenta la crescita delle linee Bio/Eco. La crescita della Mdd risulta inoltre andare di pari passo con la crescita dell’offerta, raggiungendo a novembre2024 la quota assortimentale del 17,1%, in aumento di 0,5 punti rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

La straordinaria crescita di Marca va di pari passo con la presenza sempre più consistente dei prodotti a marca privata nel carrello spesa degli italiani. Gli ultimi dati Circana, partner di BolognaFiere anche per il 2025, registrano nei primi 11 mesi del 2024 un incremento a valore per la Mdd del 2.4% a totale Omnichannel con circa 26,6miliardi di euro di ricavi complessivi e 30 punti di quota. Aumento confermato nei volumi, che segnano un importante +3,3%.Dando uno sguardo alle merceologie, migliora il posizionamento competitivo della Mdd tra i reparti merceologici con un particolare guadagno di punti quota nelle Carni (+0,6%), nel Cura Casa (+0,5%) e nei reparti Fresco (+0,4%)e Drogheria Alimentare (+0,3%). Tra le linee di offerta della Mdd, la più dinamica risulta essere quella dei prodotti di Primo Prezzo, buone performance anche per le linee di alta gamma nei segmenti Premium e Funzionale, mentre rallenta la crescita delle linee Bio/Eco. La crescita della Mdd risulta inoltre andare di pari passo con la crescita dell’offerta, raggiungendo a novembre2024 la quota assortimentale del 17,1%, in aumento di 0,5 punti rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

1/ Segue