Marca by Bolognafiere 2025: quattro appuntamenti istituzionali

Crescono in modo significativo l’interesse e la partecipazione per l’International Private Label Selection – Ipls, l’iniziativa promossa da Marca by BolognaFiere in collaborazione con Expertise On Field – Iplc. Durante la 21° edizione della fiera, al via domani (leggi notizia EFA News), l’Ipls metterà in vetrina oltre 450 prodotti novità, lanciati o di prossimo lancio da parte delle 180 aziende espositrici che hanno aderito all’iniziativa. Questi prodotti, disponibili in una sezione dedicata del sito web, saranno esposti all’interno dell’Ipls Manufacturers’ Innovation Expo, un’area dove saranno visibili in anteprima ai buyer internazionali durante la preview del 14 gennaio e a tutti i visitatori nei giorni dell'evento. L’esposizione dell’Ipls proseguirà anche nei prossimi mesi, quando verrà riproposta in occasione di altre iniziative internazionali organizzate da Marca by BolognaFiere, a partire da Marca China e Marca Poland. È in programma per mercoledì 15 gennaio l’assegnazione del premio Ipls 2025.

Sono quattro gli appuntamenti istituzionali di Marca by BolognaFiere 2025, occasioni fondamentali per analizzare le principali tendenze e dinamiche del settore. Si parte mercoledì 15 gennaio alle 10.15 nella Gallery hall (pad. 21-22) con il Convegno Inaugurale Marca by BolognaFiere 2025, organizzato dall'Associazione Distribuzione Moderna (Adm) e The European House Ambrosetti, che darà ufficialmente il via alla 21° edizione. La Tavola rotonda sul packaging: ruolo strategico della filiera per la PL, organizzata da Marca by BolognaFiere e ADM con la partecipazione di alcuni retailer, è in programma a partire dalle 15.00 nel Marca TechLab (pad. 36). Giovedì 16 gennaio la Gallery Hall ospiterà altri due eventi chiave: alle 10.30 la Presentazione del XXI Rapporto Marca, a cura di Circana in collaborazione con Marca by BolognaFiere, seguita alle 11.30 da "Dimmi che età hai e ti dirò come compri!" Come le diverse strategie di acquisto influenzano i trend del non food, con una sintesi sugli ultimi dati dell'Osservatorio Non Food di GS1 Italy.

Grande fermento anche per le due aree tematiche, Marca Fresh e Marca Tech, che animeranno gli spazi con incontri dedicati all'innovazione, alle nuove tendenze e alle soluzioni più avanzate per il futuro del retail. Mercoledì 15 gennaio il Marca Tech Lab proporrà al mattino Ecommerce grocery: sfide ed opportunità per i supermercati e i retailer online, mentre nel pomeriggio si terrà il convegno dedicato alla presentazione dei dati dell’Osservatorio packaging del largo consumo Nomisma. Il packaging nelle scelte di retailer e consumatori.

Giovedì 16 saranno due gli appuntamenti chiave: Dal bilancio di sostenibilità ai green claims, promossi daAzzeroCO2 e Il Buon Gusto Italiano, e la Premiazione dell’Adi Packaging Design Award, organizzato dall'Associazione per il Design Industriale (Adi), Delegazione Emilia-Romagna. Non da meno, l’Agorà di Marca Fresh (pad. 29) durante la prima giornata darà spazio a II reparto ortofrutta al servizio dei nuovi modelli di consumo, incontro a cura di SGMarketing, come pure il successivo Focus: II biologico assortimento, vissuto, e driver di acquisto.

Si proseguirà il 16 gennaio con il convegno di myfruit.it, con un focus sulla comunicazione in reparto, e l’incontro "Le donne del retail: Ortofrutta tra esperienza e sostenibilità – Il futuro è adesso" dove si discuterà del ruolo delle donne in ambito retail, con un occhio attento alla sostenibilità e alle nuove sfide del mercato. Altri appuntamenti in calendario: il workshop di GS1 Italy Servizi su soluzioni digitali per misurare e comunicare sempre meglio la sostenibilità in un’ottica B2B2C, la premiazione del Plm Award e l’incontro di AssoBio su innovazione, fiducia e sostenibilità per un nuovo rapporto con il consumatore nel settore bio.

La 21° edizione Marca by BolognaFiere dà ampio spazio a temi e istanze di inquadramento sociale promuovendo un progetto di parità di genere in Mozambico insieme al Cefa – Il seme della solidarietà che si inserisce nella cornice degli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda Onu 2030.Per contrastare lo spreco alimentare e sostenere i cittadini in condizione di fragilità economica, Marca byBolognaFiere rinnova la partnership con Caritas diocesana di Bologna a cui saranno donati i prodotti alimentari esposti in fiera.