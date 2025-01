Marca by Bolognafiere/2. Sempre più internazionale

I 9 padiglioni assegnati alla 21° edizione di Marca by Bolognafiere (leggi notizia EFA News) danno forza all’impianto generale della manifestazione, articolato nelle macro aree espositive Food e Non Food. La sezione Food darà come di consueto spazio al meglio delle proposte Made in Italy e internazionali: dai prodotti da forno ai lattiero-caseari, passando per carni, salumi, pollame, senza dimenticare i prodotti ittici. E poi ancora olio, aceto e condimenti; salse e sughi pronti, dolci tentazioni, confetture e snack; surgelati; caffè, bevande ecc. Parallelamente, spetterà al comparto Non Food presentare tutto ciò che ruota attorno alla cura della casa, della persona e al fai-da-te/bricolage, con un occhio di riguardo ai temi dell’efficienza e della sostenibilità. Sarà questa un’area ricca di idee innovative e soluzioni pratiche, pensata per rispondere alle esigenze dei consumatori attenti al benessere psico-fisico e alla tutela dell’ambiente.

Marca Fresh e Marca Tech torneranno con le rispettive formule di successo. La 5° edizione di Marca Fresh, organizzata in collaborazione con SGMarketing, con i suoi 60 espositori renderà protagonista il settore del fresco e freschissimo in ortofrutta, chiamato a dialogare con la Gdo all’insegna di una sempre più sentita e diffusa responsabilità economica, sociale e ambientale. Packaging, logistica, materie prime, ingredienti, tecnologia e servizi saranno invece protagonisti della 11° edizione Marca Tech che porterà in vetrina i beni intermedi per la supply chain della Mdd, presentando a produttori e retailer le ultime tendenze per innovare e operare in modo sostenibile, grazie alle oltre 100 aziende espositrici.

Una delle principali novità dell’edizione 2025 è l’introduzione di una giornata in più, quella di martedì 14 gennaio, che si aggiunge alle due di manifestazione (mercoledì 15 e giovedì 16), destinata esclusivamente agli incontri B2Btra gli espositori (800 le aziende coinvolte nell’iniziativa) e i buyer della Gdo internazionale (oltre 300 le presenze confermate, il doppio rispetto al 2024) per un totale di 6000 incontri calendarizzati. L’iniziativa consentirà agli espositori di dialogare con interlocutori qualificati per avviare nuove relazioni e sviluppare partnership commerciali sui mercati esteri, per 60 Paesi rappresentati.

Grazie alla partnership con Ice Agenzia e in particolare con Ice Chicago, Marca by BolognaFiere ha infatti selezionato alcune delle più influenti realtà dalla distribuzione americana tra cui H-E-B, The Fresh Market, Hy-Vee,Sprouts, Rouses Markets, Schnuck Markets. A questi si aggiungono il China Pavillion al pad. 28, dedicato alla “quality in China” con 60 aziende del non food, e importantissimi retailer europei ed extraeuropei, come Coop Estonia, la tedesca Edeka, la francese Picard, insieme ad altri nominativi di rilievo come Italiamo Distribution per la Slovacchia, Aurora Importing per il Canada, Arcane per il Giappone e Lami per la Turchia.

Il ventennale know-how nel segmento della Mdd trova ulteriore espressione nello sviluppo di nuovi progetti fieristici internazionali: BolognaFiere geo-clona il format di Marca proponendolo su mercati ad alto potenziale, prima quello cinese e dal 2025 quello polacco. Attraverso joint venture strategiche con partner radicati nelle rispettive realtà, le due iniziative contribuiranno con sempre maggiore efficacia a mettere in contatto le aziende del made in Italy con la distribuzione moderna organizzata anche in mercati dove difficilmente riuscirebbero a entrare stabilmente muovendosi in autonomia.

La quarta edizione di Marca China International Private Label Fair, fissata per il 25 e 26 settembre 2025 a Guangzhou, è organizzata da BolognaFiere China Ltd, società controllata da BolognaFiere SpA in collaborazione con la China Food Association, la Shenzhen Retail Business Association e la China Chamber of Commerce for Import and Export of Light Industrial Products and Arts-Crafts. Debutterà a Poznań il 2 e 3 aprile 2025 la prima edizione di Marca Poland. Co-organizzata da BolognaFiere e da Mtp Grupa, Marca Poland punta a rivoluzionare il mercato della private label in Polonia e dell’Est europeo aprendo nuove e importanti opportunità di sviluppo per le aziende italiane. Nei padiglioni 7 e 8 del polo fieristico di Poznań è prevista la presenza di oltre 200 espositori in arrivo da Polonia, Italia, Spagna, Germania e altri Paesi, insieme a 250 buyer in rappresentanza della Gdo europea, prevalentemente dell’Est.

2/ Fine