Marca by Bolognafiere/2. Conserve Italia tra i protagonisti

Conserve Italia, leader nel settore alimentare per succhi di frutta, conserve vegetali e conserve di pomodoro, conferma la sua partecipazione alla 21ª edizione di Marca by BolognaFiere, il Salone internazionale dedicato alla Marca del Distributore, in programma il 15 e 16 gennaio 2025 all’interno del quartiere fieristico di Bologna (leggi notizia EFA News). La partecipazione a Marca (padiglione 25, stand 61B/60C) rappresenta per il Gruppo cooperativo dei marchi Valfrutta, Cirio, Yoga, Derby Blue e Jolly Colombani, un'importante occasione per rafforzare le collaborazioni esistenti con le principali insegne della Grande Distribuzione Organizzata, consolidando il proprio ruolo di partner affidabile e innovativo nel panorama del Retail.

“La presenza a Marca evidenzia l'impegno di Conserve Italia nel garantire alla Gdo prodotti di eccellenza e un servizio di alta qualità, frutto di una filiera agricola 100% italiana composta dai nostri soci agricoltori e da una squadra di collaboratori pronti a lavorare nei diversi ambiti per la soddisfazione di cliente e consumatore, supportate da un’innovazione costante che mettiamo in campo a tutti i livelli, a partire da quello tecnologico”, dichiara il direttore commerciale Italia di Conserve Italia Andrea Colombo.

“Siamo convinti che in una situazione di forte instabilità a livello internazionale che non favorisce l’andamento dei consumi", continua Colombo, "l’industria alimentare da una parte e la Gdo dall’altra, possano unire le forze adottando un approccio sempre più collaborativo, ad esempio promuovendo iniziative di digitalizzazione e condivisione dei dati e una maggiore efficienza nei processi logistici, così da creare un vantaggio reciproco e ricadute positive anche sui consumatori”.

All’interno del suo stand a Marca, Conserve Italia presenterà le principali innovazioni introdotte nel corso dell’ultimo anno con i propri brand, in linea con le tendenze emergenti. Il 2024 è stato caratterizzato in particolare dalle novità per succhi e polpe di frutta rivolte al mercato italiano. A partire da Yoga che ha lanciato la nuova bottiglia Pet (50% riciclato) nel formato famiglia da 1 litro nelle gamme classico, senza zuccheri aggiunti e 100% frutta. La collezione dei brik 200 ml Optimum Yoga con i personaggi di Super Mario (sostenuta anche da uno spot sui canali tematici per bambini) così come quella dei tappi con i capoluoghi italiani per le bottiglie Yoga in vetro 125 ml, hanno coinvolto piccoli e grandi consumatori in azioni di fidelizzazione della marca. Altra novità in casa Yoga è la gamma Ace Color in confezione Tetra Gemina: quattro nuovi gusti in un packaging del tutto inedito per la marca.

Nuove proposte anche da Valfrutta, a partire dalla nuova gamma di polpe Triangolini Morbidini e dalla decima collezione dei Triangolini, i celebri succhi per bambini nell’inconfondibile brik a forma triangolare, tuttora in comunicazione sui canali tematici. Spazio poi all’Art Special Edition dei Frullati Veggie dal packaging dirompente con i personaggi della Disney reinterpretati secondo l’arte moderna. Sempre con Valfrutta, novità anche nei legumi con la nuova Soia Edamame Italiana lavorata da fresco e con la nuova gamma della Passata di Pomodoro in confezione di cartone.