Beer&Food Attraction /3. Conserve Italia presenta le sue novità

Conserve Italia, leader nel settore agroalimentare e punto di riferimento per il fuori-casa in Italia, sarà protagonista con la sua Divisione Horeca a Beer&Food Attraction 2025 – The Eating Out Experience Show, la manifestazione in programma dal 16 al 18 febbraio 2025 al Quartiere Fieristico di Rimini, dove contestualmente si terrà anche l’International Horeca Meeting. Lo stand del Gruppo cooperativo (padiglione C, stand 40), impreziosito dalla presenza di un open bar, racconterà la filiera agricola 100% italiana rappresentata da Conserve Italia ed esporrà le eccellenze destinate ai mercati Horeca e Foodservice.

Grazie a un’ampia offerta di prodotti con i marchi Yoga, Derby Blue, Valfrutta, Valfrutta Bio, Cirio Alta Cucina, Valfrutta Granchef e Jolly Colombani, Conserve Italia si conferma la Total Horeca Company italiana, capace di rispondere a tutte le esigenze degli operatori del settore con soluzioni innovative e di qualità, con un vasto assortimento di prodotti sia in ambito food che beverage, con un’organizzazione commerciale capillare al servizio di distributori e grossisti presenti in tutta Italia.

“Il mercato fuori-casa nel 2024 ha superato in Italia i 100 miliardi di euro e ora vive una fase di stabilizzazione dopo l’importante crescita post-Covid, mentre c’è molta attesa su grandi eventi che possono attrarre numerosi turisti come il Giubileo di quest’anno a Roma e le Olimpiadi invernali 2026 di Milano-Cortina. Per la nostra Azienda questo settore riveste un ruolo strategico, consentendoci di valorizzare al meglio le produzioni agricole della nostra base sociale", commenta Andrea Colombo, direttore commerciale Italia di Conserve Italia -. Per questo motivo continuiamo ad investire sulla rete commerciale, sulla formazione degli operatori, sul servizio a distributori e grossisti fino agli esercizi pubblici migliorando la nostra efficienza organizzativa, così come sulle innovazioni di prodotto per differenziare la nostra offerta e sulla comunicazione in particolare in ambito digitale”.

“La partecipazione a Beer&Food Attraction rappresenta per Conserve Italia un’occasione di confronto con gli operatori del settore e una vetrina privilegiata per le ultime novità di prodotto", aggiunge Gabriele Angeli, direttore Marketing Horeca di Conserve Italia. "Per il 2025, l’azienda investirà ulteriormente in innovazione con nuove gamme, formati inediti e collaborazioni strategiche nel mondo della comunicazione e dell’intrattenimento. Un esempio è la partnership di Derby Blue con Clara, la giovane cantante protagonista del 75° Festival di Sanremo, mentre per quanto riguarda Yoga è in previsione un’importante campagna pubblicitaria a partire dalla primavera”.

Tante le novità che saranno presentate a Beer&Food Attraction. Per l’ambito beverage, faranno il debutto la gamma Yoga Zero 500 ml in Pet (50% plastica riciclata) presente ai gusti Ace, Multifrutti, Frutti Rossi e Arancia Mix. Spazio poi alla novità dirompente di Yoga Fruit Pro, la bevanda alla frutta (gusti Ace e Ananas) ricca di proteine (20 grammi), senza zuccheri aggiunti, pensata per gli sportivi e proposta nel comodo formato doypack (250 ml). Si allarga poi la gamma dei classici succhi Yoga nell’iconica bottiglia di vetro da 200 ml con il nuovo gusto Ananas e Cocco. Restyling in casa Derby Blue con il brik in formato monodose da 300 ml, mentre Jolly Colombani festeggia il centenario con la referenza Amarena mix in edizione limitata firmata dall’illustratore Francesco Poroli.

Sul fronte Foodservice, spazio nel segmento frutta alle nuove Albicocche Italiane Valfrutta Granchef in latta da 3 kg mentre saranno illustrate anche le nuove gamme di pomodoro in bag in box Valfrutta Granchef. Infine, Cirio Alta Cucina sarà anche quest’anno lo sponsor ufficiale del contest “Miglior Professionista Lady Chef” organizzato dalla Federazione Italiana Cuochi (F.I.C.) nell’ambito dei Campionati della Cucina Italiana.