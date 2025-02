Beer&Food Attraction /2. Attesi 130 buyer esteri da 47 Paesi

Beer&Food Attraction si conferma un'importante piattaforma di business e networking, anche internazionale. Sono attesi 130 buyer esteri da 47 Paesi, con una forte componente europea. Spagna, Finlandia, Polonia, Repubblica Ceca, Danimarca e Svezia sono i Paesi più rappresentati. A livello extraeuropeo si distingue il Canada. Il tutto grazie alla collaborazione con Ice-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e il network dei regional advisor di Italian Exhibition Group. In fiera anche le più importanti associazioni e stakeholders istituzionali del settore, a partire da Assobirra e Unionbirrai, Assobibe, Mineracqua, Italgrob, Federazione Italiana pubblici esercizi (Fipe) come pure realtà internazionali come la Brewers Association, con una collettiva di birrifici artigianali americani, e la Scottish Development International in rappresentanza di una selezione di aziende scozzesi specializzate in birre e spirits.

La manifestazione si arricchisce di cinque arene, veri e propri palcoscenici dedicati a talk, competizioni e contenuti di alto livello. Horeca Arena (padiglione C3): ospita la 14ª edizione di International Horeca Meeting di Italgrob con un ricco programma di talk e workshop in collaborazione con tutte le associazioni della filiera e società di ricerca, quali The European House Ambrosetti, Circana, Trade Lab e Formind. L’evento clou di Ihm sarà il Congresso “Fuoricasa: l’ora del cambiamento! Politiche e strategie per una ripresa sostenibile” in programma lunedì 17 febbraio in Sala Neri.Beer&Tech Arena (padiglioni A7/C7): cuore pulsante di Beer&Food Attraction è la Beer&Tech Arena. Qui cultura birraria e innovazione tecnologica daranno vita a workshop e concorsi. Questo sarà anche il teatro delle premiazioni di punta, come il premio Birra dell’Anno di Unionbirrai (domenica 16 alle 14). L’arena ospiterà anche il Lorenzo Cagnoni Award (domenica 16 alle 16.15), che comprende un premio dedicato alle tre migliori start-up e un premio ai sei progetti più innovativi presentati dalle aziende espositrici.

Mixology Circus (Padiglione C1): area dedicata al mondo della mixology con 11 cocktail bar d’eccellenza, masterclass e talk. La novità di quest’anno è il "Mixology Village", che riunisce aziende produttrici di spirits e accessori per bartender e l’area "Sparkling&Mix", dedicata alle migliori proposte di vini frizzanti per la miscelazione.Fic Arena (padiglione A3): ospita la 9a edizione dei Campionati della Cucina Italiana della Federazione Italiana Cuochi (Fic) con 500 concorrenti coinvolti. Novità 2025: il Global Chefs Challenge - European Gran Prix 2025, evento di selezione europea di alta cucina che prepara i partecipanti al campionato mondiale del circuito Worldchefs.Innovation District (Padiglioni A7/C7): è il luogo in cui confluiscono tutte le realtà imprenditoriali che investono costantemente in Ricerca&Sviluppo. Qui si sviluppa anche l’area start-up, realizzata in partnership con Angi - Associazione Nazionale Giovani Innovatori e Agenzia Ice.

2/Fine