Beer&Food Attraction 2025: domenica taglio del nastro con 600 espositori

Il settore dell’industria Bar&Beverage a tutto tondo è pronto per Beer&Food Attraction, la manifestazione B2B organizzata da Italian Exhibition Group alla Fiera di Rimini da domenica 16 a martedì 18 febbraio. La manifestazione, che ha ampliato la propria offerta e i suoi spazi espositivi del 14%, si presenta con un focus più marcato sulla mixology e le nuove tendenze del Fuoricasa. Un hub per il settore dove le proposte beverage di alta qualità, le eccellenze birrarie italiane e internazionali, i soft drink e la mixology, si abbinano con le proposte food, dal casual dining all’aperitivo, offrendo una gamma completa di prodotti e servizi per il canale foodservice.Torna l’International Horeca Meeting di Italgrob - Federazione Italiana dei Distributori Horeca, alla sua 14ª edizione, una vera bussola per le evoluzioni del fuoricasa, dove esperti e aziende leader del settore delineano scenari futuri e trend emergenti della filiera beverage, dalla produzione alla distribuzione sino ai punti di consumo. Completa l’offerta, BBTech Expo dedicato alle tecnologie e alle materie prime per la produzione e il confezionamento di birre e bevande.

La cerimonia inaugurale è prevista per domenica 16 alle 11 nell’Horeca Arena (Padiglione C3). A tema “Qualità, Tendenze, Innovazione: l'Horeca di Domani”. Sono attesi Alessandra Locatelli, ministro per le disabilità, l’onorevole Mirco Carloni, presidente della Commissione Agricoltura alla Camera dei Deputati, e Juri Magrini, assessore al Bilancio e alle attività economiche del Comune di Rimini. Tra i relatori Antonio Portaccio, presidente di Italgrob, Alfredo Pratolongo, presidente di Assobirra, Vittorio Ferraris, presidente di Unionbirrai, Rocco Pozzulo, presidente della Federazione Italiana Cuochi (Fic) e Aldo Mario Cursano, vicepresidente vicario nazionale della Federazione Italiana Pubblici Esercizi (Fipe). A fare gli onori di casa sarà Maurizio Ermeti, presidente di Italian Exhibition Group. Al termine della cerimonia si terrà la consegna del Lorenzo Cagnoni Award, realizzato in partnership con Angi - Associazione Nazionale Giovani Innovatori e Ice Agenzia per premiare le idee più innovative del settore Out of Home.

Con 600 espositori (sono 170 le nuove aziende) e la presenza di 1217 marchi, Beer&Food Attraction 2025 registra una significativa crescita, tra cui una rilevante quota di espositori dal settore della mixology, con una selezione di gin e distillati di alta qualità. La manifestazione vanta la più completa offerta di birre in Europa. Tra i protagonisti i birrifici artigianali, con ben 115 realtà indipendenti. Accanto a loro, le multinazionali come AB InBev, Heineken e Carlsberg. L’evento ospita anche tutta l’industria delle acque e dei soft drink, con la partecipazione dei principali player come San Benedetto, Sanpellegrino, Lete, Ferrarelle, Coca-Cola, Red Bull, Pepsico e Refresco.Non manca un’ampia selezione del settore food, con il 18% di espositori: in mostra le novità di prodotto per il casual dining e il momento dell’aperitivo, in perfetto abbinamento con l’offerta brassicola e di mixology presente in fiera.

1/Segue