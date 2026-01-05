Cina, dazi al 55% su carne bovina di Usa, Australia e Brasile

Non c'è solo l'Ue nel mirino del ministero del Commercio della Cina. Se, infatti, contro l'Unione europea il Mofcom ha imposto dazi fino al 62% decisi a settembre 2025 sulla carne suina (leggi notizia EFA News) e fino al 47% sui prodotti lattiero caseari decisi a dicembre 2025 (leggi notizia EFA News) adesso il dicastero guidato da Wang Wentao ha preso di mira Stati Uniti, Australia e Brasile imponendo dazi aggiuntivi del 55% su alcune importazioni di carne bovina.

Lo ha annunciato lo stesso ministero del Commercio precisando che le misure resteranno in vigore per tre anni, dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028. Secondo quanto riporta il ministero del Commercio cinese, la misura si sarebbe resa necessaria in seguito a un'indagine avviata il 27 dicembre 2024 che avrebbe accertato un aumento delle importazioni di carne bovina che determinerebbero gravi danni all'industria nazionale: di fatto, il ministero ha ravvisato un nesso causale tra i due fattori, ossia un import eccessivo e i danni all'industria locale. Per questo, la Commissione tariffaria del Consiglio di Stato ha deciso di applicare un dazio aggiuntivo del 55% sulle importazioni di carne bovina che superano le quantità stabilite, in aggiunta alle tariffe attualmente in vigore.

Secondo un portavoce del ministero del Commercio cinese, l'obiettivo delle misure è sostenere temporaneamente il settore nazionale e non limitare il normale commercio. "Il mercato cinese - dice il portavoce - resta aperto e vi sono ampi margini di cooperazione con i partner commerciali".

Durante l'attuazione delle misure saranno sospese le clausole di salvaguardia sulla carne bovina previste dall'accordo di libero scambio tra Cina e Australia. Sono, inoltre, escluse le importazioni provenienti da Paesi o regioni in via di sviluppo con una quota inferiore al 3%, purché il totale non superi il 9%. Tali esclusioni potranno essere revocate se le soglie verranno superate negli anni successivi.

Per quanto concerne le importazioni entro i limiti fissati, per esse continueranno ad applicarsi le tariffe ordinarie: le quote non utilizzate, però, non potranno essere trasferite all'anno successivo. Una volta superata la soglia prevista, dal terzo giorno scatterà automaticamente il dazio supplementare del 55%.