Intesa Sanpaolo: finanziamento da 20 mln euro a Dalter

Grazie all’affiancamento di Intesa Sanpaolo, attraverso la Direzione Agribusiness nell’ambito della Divisione Banca dei Territori e con il supporto della struttura Corporate Finance Mid Cap della Divisione Imi Corporate&Investment Banking, è stata perfezionata un’operazione di finanziamento da 20 milioni di euro a favore di Dalter S.p.A. per un nuovo stabilimento a Parma e per l’acquisizione della società francese For Food France (leggi notizia EFA News).

In particolare, Intesa Sanpaolo ha concesso una linea di credito rotativa che consente all’azienda flessibilità finanziaria, permettendo di utilizzare e riutilizzare le risorse in funzione delle esigenze operative. Tale linea è garantita da pegno rotativo su forme di Parmigiano Reggiano in capo alla controllata Colline di Canossa Srl detenute nei Magazzini Generali.

Un intervento strutturale che consente la gestione autonoma del finanziamento - grazie alla flessibilità della sua specifica forma tecnica - e di supportare i numerosi investimenti programmati fra i quali quelli recentemente perfezionati: il nuovo stabilimento produttivo di Parma e l’acquisto della quota di maggioranza della società francese For Food France.

Il Gruppo Dalter ha beneficiato del supporto creditizio e di un modello di advisory integrato unico nel panorama nazionale sviluppato da Intesa Sanpaolo per accompagnare le imprese agroalimentari nei percorsi di crescita, internazionalizzazione e rafforzamento competitivo. L’operazione rappresenta un esempio concreto di come oggi molte realtà del Made in Italy agroalimentare stiano affrontando una nuova fase evolutiva, caratterizzata da investimenti industriali, aggregazioni, crescita sui mercati esteri e crescente complessità finanziaria e gestionale.

Sono le circa 600 le aziende del comparto che per dimensione e potenziale di sviluppo, possono intraprendere percorsi di crescita attraverso strumenti evoluti di Corporate Finance tra cui finanza strutturata, Ipo, M&A, transizione generazionale e governance d’impresa. Fino ad oggi l’importo dei finanziamenti concessi dalla Direzione Agribusiness attraverso il pegno rotativo ammonta a oltre 40 milioni di euro ed è destinato a servizi finanziari per lo smobilizzo del magazzino di prodotti alimentari soggetti a invecchiamento: formaggio stagionato, vino, prosciutto crudo, aceto balsamico e olio.

“L’operazione con una realtà leader nella lavorazione dei formaggi Dop come Dalter Alimentari S.p.A. conferma il valore delle competenze integrate del Gruppo Intesa Sanpaolo e di strumenti finanziari specifici come il pegno rotativo, capaci di generare benefici concreti per l’azienda, la filiera e per l’export", ha dichiarato Massimiliano Cattozzi, responsabile della Direzione Agribusiness di Intesa Sanpaolo. "Un impegno a sostegno dell’agroalimentare che rafforziamo anche nel 2026, con circa 1,4 miliardi di euro di finanziamenti a medio-lungo termine già erogati nel primo semestre per sostenere la competitività delle eccellenze alimentari italiane sui mercati internazionali”.

Da parte sua, Antonio Gizzi (foto), direttore generale DalterFood Group, dichiara: “La collaborazione con Intesa Sanpaolo si è rivelata estremamente positiva e concreta, grazie a un approccio che ha saputo affiancare il Gruppo Dalter con competenza, visione e strumenti finanziari adeguati alle nostre esigenze di sviluppo. Questo finanziamento rappresenta per noi una leva strategica fondamentale: ci consente di sostenere con maggiore solidità il nostro percorso di crescita.

Dalter Alimentari Spa è stata selezionata tra le dieci Pmi del settore agroalimentare nella tappa di Imprese Vincenti, il programma della Divisione Banca dei Territori che Intesa Sanpaolo dedica alle eccellenze imprenditoriali del nostro Paese (leggi notizia EFA News).